شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستبعد محمد حسن من ودية المقاولون العرب اليوم بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، محمد حسن لاعب وسط الدراويش من المباراة الودية أمام المقاولون العرب اليوم، في ختام مباريات الدراويش الودية استعدادا لمواجهة بيراميدز في دورى Nile.

واشتكى محمد حسن من الإصابة خلال تدريبات الفريق، وبعد الكشف على اللاعب تبين وجود التهابات على الركبة سيتم إجراء أشعة على قدم اللاعب ومعرفة مدى الإصابة والفترة التي يحتاجها اللاعب للمشاركة مجددا في المباريات.

يواجه فريق الإسماعيلى مساء اليوم الاربعاء فريق المقاولون العرب فى خامس مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الودية الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.