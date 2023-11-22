شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها ببرج العرب بالإسكندرية.

ووضعت عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك إلى تدريبات الفريق الأبيض أمس الثلاثاء وتعافيه من الإصابة، معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني في حيرة حول اختيار اللاعب الذى يدفع به في هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى

وبات معتمد جمال في حيرة من أمره حول الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً في قيادة هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى أو الاعتماد على البنينى سامسون أكينيولا الذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الأخيرة،أو الدفع بهما سوياً مع تواجد ناصر منسي على دكة البدلاء.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى تمام السادسة من مساء الأحد المقبل، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

يقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

الزمالك × أبو سليم

سوار × الزمالك

الزمالك × ساجرادا

ساجرادا× الزمالك

أبو سليم × الزمالك

الزمالك × سوار