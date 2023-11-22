شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
وبات معتمد جمال في حيرة من أمره حول الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً في قيادة هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى أو الاعتماد على البنينى سامسون أكينيولا الذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الأخيرة،أو الدفع بهما سوياً مع تواجد ناصر منسي على دكة البدلاء.
موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية
يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى تمام السادسة من مساء الأحد المقبل، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
يقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".
جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024
الزمالك × أبو سليم
سوار × الزمالك
الزمالك × ساجرادا
ساجرادا× الزمالك
أبو سليم × الزمالك
الزمالك × سوار
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