شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود قائم بأعمال رئيس اتحاد المصارعة بعد استقالة عصام نوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى محمد محمود نائب رئيس اتحاد المصارعة، منصب القائم باعمال رئيس الاتحاد ، بعد استقالة عصام نوار من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

تقدم عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة باستقالته من منصبه، كرئيسا للاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية.

وقدم نوار، الاستقالة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أن يتم ارسال نسخة للأوليميبة خلال ساعات قليلة، كما سيتم إرسال نسخة إلى مجلس إدارة الاتحاد لحسم مصيرها سواء بقبولها من عدمه.