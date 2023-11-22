شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات صفقة انضمام عمر كمال للأهلى وأبرز المرشحين للانتقال لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

قال شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "عمر كمال عبد الواحد اللاعب رغبته الأولى هي الانضمام للأهلي، الحديث مستمر بين الأهلي وهناك كلام عن اللاعبين، وكريم نيدفيد تقريبا خارج الصفقة، بعدما كان مرشحا للدخول في صفقة تبادلية نظير انضمام عبد الواحد للأهلي".

شدد شوبير: نيدفيد يرغب في استكمال مسيرته مع الفريق الأحمر، ونفس الحال بالنسبة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني والذي يرغب في بقاء اللاعب ومعجب بقدراته الفنية،

فيما يخص محمد حمدي لاعب بيراميدز، كشف أن اللاعب أنهى كل الاتفاقات واعتبروه وقع مع النادي السماوي، وعن أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر، أكد أنه لن يكون عليه كلام كثير لأن ناديه يرفض بيعه كما أن عقده ممتد، إلا في حالة لو انضم صلاح محسن إلى فيوتشر ووقتها قد يكون هناك حديث عن رحيله عن فيوتشر".