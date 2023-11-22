شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف طاهر محمد طاهر من اللحاق بمباراة الأهلي وميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن مبارا فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه على مدار اليومين الماضيين.

وخاض طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، ثنائي الأهلي، تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام طاهر وسليم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وفتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام احتراف المالي اليو ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حال وصول عرض خارجي مناسب، وشريطة أن يكون العرض المالي المقدم للحصول على الدبابة المالية مناسب لطموحات النادي وجماهيره.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق في بيع اليو ديانج في الفترة القادمة حال وصول عرض مالي مغري، لاسيما وأنه سبق ورفض مناقشة أية عروض خارجية تخص اللاعب المالي من قبل، في ظل الحاجة إلى جهوده، ولكن مع توافر عناصر كثيرة في وسط ملعب الأهلي دفعت مسئولي القلعة للتفكير في بيع الدبابة المالية.

جاء تفكير مسئولو النادي الأهلي في بيع اليو ديانج، باعتبار أن حلم الاحتراف هي رغبة لدى اللاعب منذ فترة، بخلاف الاطمئنان على منطقة وسط الملعب مع وجود أكثر من لاعب مثل إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وعمرو السولية وأكرم توفيق مع قرب عودة الثنائي المعار الجزائري أحمد القندوسي وعمار حمدي إلى سيراميكا والمقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة