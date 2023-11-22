شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد وديات الإمارات بعد إنهاء إجراءات المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على تحديد أطراف المباريات الودية الثلاثة المقرر أن يخوضها الفريق خلال معسكر الإمارات حال إنهاء إجراءات إقامة المعسكر بشكل نهائي .

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني الفرق المقرر مواجهتها وديا في المعسكر بعد تحديد مجلس إدارة النادى الموعد المحدد و النهائي للمعسكر ، حتى يتسنى مخاطبة الفرق المقرر مواجهتها.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك وافق من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من أحمد سليمان المشرف على الكرة.

من ناحية أخرى يدرس مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد عودته من معسكر المنتخب الوطنى الذى خاض مباراتين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وحقق فيهما الفوز وذلك لمفاتحته فى التجديد للفريق،رغم قرار إيقافه وعرض للبيع لأسباب تربوية.

ويهدف مسئولو نادى الزمالك من خطوة التجديد لفتوح تحقيق أقصى استفادة مادية منه خاصة أنه عقده ينتهى أخر الموسم ومن حقه التوقيع لأى نادى بداية من يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه،الأمر الذى يمنع الأبيض من تحقيق ربح مالى من الصفقة.