الامارات | تركي آل الشيخ يعلن عن "الرقصة الأخيرة" بين ميسي ورونالدو وإنتر ميامي يرد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض فريق نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، العرض الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بعدما فجر النادي مفاجأة من العيار الثقيل، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، بكأس موسم الرياض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن عن مشاركة إنتر ميامي في "دورة ثلاثية" مع الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، على هامش فعاليات موسم الرياض، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.

ليرد بدوره إنتر ميامي ببيان عبر موقعه الرسمي، مؤكدا على أن هذا الخبر "غير صحيح"، وأشار النادي الأمريكي، إلى أن مالكه خورخي ماس، لم يتحدث في العلن أو السر، عن فترة التحضير لموسم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد".

وأكد إنتر ميامي، في بيانه على أن النادي، وبعد استشارة الجهاز الفني للفريق الأول، سيعلن عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أمام وسائل الإعلام.

وكان النجمين ميسي ورونالدو قد شاركا في النسخة الأولى من كأس موسم الرياض في يناير الماضي، إذ تواجد ميسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما قاد رونالدو فريق نجوم الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز بي إس جي بنتيجة (5-4).

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن مواجهة تاريخية بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال كأس موسم الرياض، وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس": " "The Last Danceمباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو وميسي، نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض..في المملكة أرينا خلال شهر فبراير 2024، على أن تحمل المواجهة وسم "The Last Dance".