الاتحاد السعودي يحسم مصير أحمد حجازي مع الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - حسم أنمار الهيلي، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، مستقبل المدافع المصري أحمد حجازي خلال الفترة المقبلة بعد تداول أنباء عن رحيله.

وأصيب حجازي بتمزق في الرباط الصليبي، خلال الفترة الأخيرة من الموسم الماضي، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية مؤخرًا.

وتعافى المدافع المصري المخضرم من إصابته، ويعمل الآن الجهاز الفني والطبي للاتحاد على تجهيزه بأفضل شكل ممكن للعودة إلى أرض الملعب من جديد، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

أحمد حجازي

تنظم المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها، بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من نفس الشهر، وسيشارك الفريق الحاصل على لقب دوري الروشن في النسخة السابقة.

رئيس الاتحاد جدة السعودي يحسم مستقبل أحمد حجازي

قال أنمار الهيلي في تصريحات تلفزيونية: "لم نفكر في بيع أحمد حجازي أو عبد الرزاق حمدالله أو رومارينيو، لأنهم صنعوا تاريخا رائعا مع الاتحاد".

وأضاف: "الثلاثي جاء إلينا وتحدث عن إمكانية الرحيل إذا أراد النادي التوقيع على صفقات دولية، لكن الميزانية لم تسمح بذلك في ذلك الوقت، لذلك قررنا الاحتفاظ بها".

وتابع: "أحمد حجازي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أن غيابه لم يكن طويلا وأتمنى أن يدعم الفريق في الفترة المقبلة، ولا نفكر في بيعه".

وأتم: "أتمنى أن تتوفر ميزانية أكبر لجلب مدافعين على مستوى أعلى مثل فيرجيل فان دايك وماركينيوس، لأن وقتها أحمد حجازي نفسه سيوافق على الرحيل دون أي مشكلة".

ويرتبط حجازي صاحب 32 عاما، بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2026.