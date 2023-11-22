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شاهد..منتخب السعودية يتخطى الأردن بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب انتصاره الثاني على التوالى أمام نظيره الاردني بنتيجة هدفين دون رد، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب عمان الدولي ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أحداث اللقاء..

سجل أهداف منتخب السعودية اللاعب صالح الشهري في الدقيقتين 6 ، 30 من عمر المباراة ليقود الأخضر السعودي لاقتناص ثلاثة نقاط هامه فى مشواره نحو التأهل للمونديال.

وتمكن منتخب السعودية من تحقيق فوزا مهما على منتخب باكستان بنتيجة 4 أهداف نظيفة، بالجولة الأولى من التصفيات.

ولعب منتخب السعودية أمام الأردن في تصفيات آسيا بتشكيل  ضم كلا من:

 في حراسة المرمى: محمد العويس 

 في خط الدفاع: علي البليهي - عون السلولي - حسان تمبكتي

 في خط الوسط: معاذ الفقيهي - علي هزازي - عبدالإله المالكي - فيصل الغامدي - سعود عبدالحميد

 في الهجوم: صالح الشهري - محمد مران

ترتيب مجموعة السعودية 

فيديو.. ملخص المباراة 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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