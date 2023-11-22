جائزة محمد بن راشد .. التونسية غفران بلخير أفضل رياضية عربية في رفع الأثقال

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت الرباعة التونسية غفران بلخير ، لقب أفضل رياضية عربية في رفع الأثقال، ضمن ألقاب "جائزة محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي" خلال دورتها 12 بمدينة دبي الإماراتية .

كان مجلس أمناء جائزة دبي للإبداع الرياضي والذي يأتي برئاسة مطر الطاير، قد أعلن خلال وقت سابق عن فتح باب الترشح للدورة 12 بداية من شهر إبريل من عام 2022، واستمر تلقي الطلبات حتى انتهاء شهر أغسطس من العام الجاري 2023.

ومن المقرر أن تضم الجائزة تكريم نماذج رياضية مختلفة إضافة إلى مبادرات ومشروعات في هذا الصدد ، بعد أن بلغ عدد المترشحين للدورة الماضية والتي حملت رقم 11 ، 409 رياضيين، إضافة 29 ابتكارًا رياضيًا إضافة إلى 26 إنتاجًا علميًا رياضيًا، و54 مشروعًا ومبادرة وبرنامج رياضي شامل.

رعاة الجائزة ..

وتأتي الجائزة برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وتأتي برئاسة الشيخ أحمد بن محمد، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي للإعلام.