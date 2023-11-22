اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن موعد الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيسه

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي عن إقامة احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس الاتحاد المصري الذي انشيء عام 1983 .

وتقرر إقامة الاحتفال الرسمي يوم الجمعة 22 ديسمبر ليكون يومًا خاصًا للاحتفال بانجازات الاتحاد المصري على مر 40 عامًا بالإضافة إلى تكريم القيادات التي ساهمت في تحقيق هذه الانجازات.

وأوضح كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ أن الاحتفالية ستشهد تكريم رموز ورؤساء الاتحاد السابقين وكذلك الرياضيين الذين ساهمو في انجازات الاتحاد في جميع قطاعاته سواء السباحة بالزعانف أو الغوص أو الإنقاذ خاصةً الأبطال الذين رفعوا علم مصر في المحافل الدولية.

وتأسس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عام 1983 حيث كان لابد من تواجد كيان رياضي في سيناء بعد نصر أكتوبر للتنسيق والإشراف على رياضة الغوص والإنقاذ والأنشطة الرياضية المختلفة التي التي كانت منتشرة في هذه المنطقة.

وقال الشاذلي أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ انضم إلى الاتحاد الدولي للإنقاذ في نفس العام ثم انضم للاتحاد الدولي للغوص CMAS بعد ذلك.

وفي البداية تم إنشاء ثلاثة مناطق للاتحاد هي: القاهرة – الإسكندرية – القناة– وزادت بعد ذلك إلى أربع مناطق هي – القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد.

واستطاع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي تحقيق طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية سواء على مستوى توسيع القاعدة وزيادة النشاط المحلي أو على المستوى العالمي وتحقيق انجازات عالمية غير مسبوقة اختتمت هذا الموسم بسيطرة مصر على بطولة العالم للسباحة بالزعانف، هذا بالإضافة إلى النجاح الكبير في تنظيم البطولات العالمية على أرض مصر بمستوى عالي أشادت به جميع الوفود العالمية واعضاء الاتحاد الدولي الذين انبهروا بالتنظيم المصري.

وتضم حاليًا الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ 19 هيئة وهم: نادي طلائع الجيش، نادي الإعلاميين، نادي الغابة، نادي العبور، نادي وادي دجلة، نادي الصيد، نادي حدائق الأهرام، نادي البنك الأهلي، نادي الإسماعيلي، نادي القناة، نادي كهرباء الإسماعيلية، نادي هيئة قناة السويس، نادي التوكيلات الملاحية، نادي المؤسسة العسكرية، نادي الاتحاد السكندري، نادي سموحة، نادي الرياضي البحري، نادي الأولمبي، نادي سبورتنج.

وشهد يوم الجمعة 17 نوفمبر نجاح كبير لاجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة كابتن سامح الشاذلي، وسط مظاهرة حب ودعم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.