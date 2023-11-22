شرط مدوي لرحيل ديانج عن الاهلي في الشتاء

حسم النادي الاهلي موقفه النهائي من بيع الدولي المالي أليو ديانج نجم وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أليو ديانج في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

ويرغب الدولي المالي في الرحيل عن أسوار النادي الاهلي من أحل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه.

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ورحب مسئولو المارد الأحمر برحيل الدبابة المالية في يناير المقبل، بشرط وصول عرض مناسب من الناحية المالية يناسب طموحات النادي وقيمة اللاعب الفنية.

ولا يمانع مسئولو الاهلي رحيل ديانج في الفترة الحالية حال وصول عرض مالي مغري، لاسيما وأنه سبق ورفض مناقشة أية عروض خارجية تخص اللاعب من قبل.

ويوجد العديد من البدائل داخل القلعة الحمراء على رأسها إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وعمرو السولية وأكرم توفيق.