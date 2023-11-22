ضربة قوية لـ الهلال قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي

تلقى نادي الهلال ضربة قوية في الساعات الماضية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي النصر ضمن مباريات دوري روشن السعودية.

ويحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويلتقي فريق الهلال أمام منافسه النصر في قمة نارية بالجولة 15 من الدوري السعودي الأول من ديسمبر القادم.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجزيرة” فإن الدولي الصربي ميتروفيتش، غاب عن التدريبات الجماعية في الهلال، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم.

وشارك ميتروفيتش مع منتخب صربيا خلال مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024 حيث أكد التقارير بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد قوة الإصابة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي.