اخبار الرياضه

ضربة قوية لـ الهلال قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

الهلال والأهلي

الهلال والأهلي

تلقى نادي الهلال ضربة قوية في الساعات الماضية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي النصر ضمن مباريات دوري روشن .

ويحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله .

ويلتقي فريق الهلال أمام منافسه النصر في قمة نارية بالجولة 15 من الدوري السعودي الأول من ديسمبر القادم.

اقرأ أيضًا: ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد فوز الأرجنتين على البرازيل

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجزيرة” فإن الدولي الصربي ميتروفيتش، غاب عن التدريبات الجماعية في الهلال، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم.

وشارك ميتروفيتش مع منتخب صربيا خلال مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024 حيث أكد التقارير بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد قوة الإصابة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا