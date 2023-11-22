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3 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

بات أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي خارج قائمة المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام نادي ميديما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب “السلام” المواجهة التي تجمع بين الاهلي ونظيره ميدياما الغاني في التاسعة مساء يوم السبت، ضن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي على استبعاد الثلاثي علي معلول وطاهر محمد طاهر ورضا سليم، من قائمة المارد الأحمر بسبب الإصابة.

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وعقد كولر جلسة مع طبيب الفريق الأحمر من أجل معرفة آخر تطورات الثلاثي المصاب، ليستقرا في النهاية على استبعاد الثلاثي من المشاركة أمام بطل غانا.

ويستأنف الفريق القاهري تدريباته غدًا الخميس على ملعب التتش بعدما حصل على راحة من المران اليوم ولمدة 24 ساعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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