الكشف عن تصنيف المنتخبات المشاركة في يورو 2024

أسدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الستار عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” قبل إجراء القرعة.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة كأس أمم أوروبا يوم 2 ديسمبر المقبل حيث ستقام المسابقة في ألمانيا وبالتحديد في الفترة من 14 يونيو 2024 وحتى 14 يوليو من نفس العام.

واستطاع 20 منتخبًا في حجز مقاعدهم بشكل مباشر إلى بطولة يورو 2024 من خلال التصفيات بعدما أسدل الستار على تصفيات أمم أوروبا بشكل كامل.

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وسيتأهل 3 منتخبات أخرى وذلك عن طريق ملحق دوري الأمم الاوروبية الأخير، لاستكمال منتخبات كأس أمم أوروبا 2024 التي ستقام على الأراضي الألمانية بالإضافة إلى منتخب البلد المضيف ألمانيا.

وجاءت التصنيفات على النحو التالي:

التصنيف الأول: ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

التصنيف الثاني: المجر، الدنمارك، ألبانيا، النمسا، تركيا، رومانيا.

التصنيف الثالث: إسكتلندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك، هولندا، كرواتيا.

التصنيف الرابع: صربيا، إيطاليا، سويسرا، إلى جانب 3 منتخبات تتأهل من ملحق دوري الأمم الأوروبية.