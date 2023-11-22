سكالوني يلمح إلى رحيله عن منتخب الأرجنتين

ألمح ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين برحيله عن راقصي التانجو بعد الفوز على منافسه منتخب البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني البالغ 45 عامًا في تصريحات صحفية ” الأرجنتين بحاجة إلى درب يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويكون في حالة جيدة، أحتاج إلى إعادة التفكير في بعض الأمور”.

وتابع مدرب التانجو في تصريحاته” ديّ كثير من الأشياء التي يجب أن أفكر فيها خلال هذه الفترة وهؤلاء اللاعبون منحوني الكثير لذا أحتاج إلى التفكير كثيرا فيما سأفعله مستقبلا”.

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وشدد” ليس وداعًا أو رحيلي عن المنتخب بل أنني بحاجة إلى التفكير، لأن المنافسة على هذا المستوى صعبة جدا، والطموحات عالية كثيرا، ومن الصعب مواصلة تحقيق الفوز”.

ويعود رغبة سكالوني في الرحيل بسبب خلافه مع رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني كلاوديو تابيا، وأن اللاعبين يعرفون جيدا أن هناك شيئا يزعج المدرب وفقًا لما أكدته بعض التقارير الأرجنتينة.