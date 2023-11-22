نجم جديد من فيوتشر يطرق أبواب الاهلي في الشتاء

دخل اسم جديد من نادي مودرن فيوتشر دائرة اهتمامات النادي الاهلي في الساعات الماضية تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأمل النادي الاهلي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في الشتاء القادم لتعزيز صفوف المارد الأحمر بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وعلم”كورة 365″ أن اللاعب أحمد عاطف مهاجم نادي مودرن فيوتشر أصبح على طاولة المارد الأحمر تمهيدًا للدخول في مفاوضات قوية معه لإقناعه بإرتداء القميص الأحمر في الفترة المقبلة.

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ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي التعاقد مع مهاجم محلي في الفترة المقبلة خاصًة في ظل رفضه التام الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست وتعويضه بمهاجم أجنبي جديد.

ويستعد الاهلي للمواجهة المقبلة أمام نادي ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.