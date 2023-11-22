مليون ونصف دولار تحسم مستقبل فتوح مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب الدولي المصري أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري إلى جانب دخول اللاعب في أزمة مع إدارة ناديه.

وتعرض فتوح - 25 عامًا - للإيقاف من جانب النادي الأبيض على خلفية خروج اللاعب من معسكر فريقه في ليلة لقاء زد ضمن حسابات الدوري المصري ومعه محمد صبحي ومصطفى الزناري.

فتوح ينتهي عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وهنا يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية وينتقل بعد ذلك في الصيف المقبل مجانًا، إلا أن اللاعب الدولي قد يرحل عن القلعة البيضاء قريبًا.

وارتبط الظهير الأيسر لفريق الزمالك بالرحيل لصفوف فريق الأهلي في الصيف المقبل خاصة أن الفريق الأحمر يسعى لتعزيز الجبهة اليسرى وتأمين هذا المستقبل بعد حقبة الدولي التونسي علي معلول.

ورغم تصريحات عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، حول إمكانية ضم فتوح في الصيف المقبل، إلا أن اللاعب قد يتجه إلى طريق آخر وهو الدوري السعودي (دوري روشن)، أو دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وذكرت تقارير صحفية سعودية في الساعات الماضية، ارتباط أحمد فتوح بالانتقال لدوري روشن عبر بوابة فريق الاتفاق والذي يقوده الإنجليزي ستيفين جيرارد.

رغبة الاتفاق ليست الوحيدة من أجل التعاقد مع فتوح، بل هناك رغبة من جانب فريق أحد للتعاقد مع الدولي المصري في يناير المقبل.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي أحد يستعد لتقديم عرض يقدر بمليون دولار لنادي الزمالك إلا أن إدارة القلعة البيضاء تريد زيادة العرض المالي للموافقة على بيع اللاعب.

في المقابل، جاء عرض النادي والذي يشارك في دوري يلو للاعب بقيمة مليون ونصف دولار في الموسم، إلا أن اللاعب طلب بالحصول على 2 مليون دولار في الموسم، حيث سيكون مدة العقد ثلاث سنوات.

ولا يمانع فتوح من قبول عرض نادي أحد رغم مستوى ونتائج الفريق هذا الموسم في دوري يلو، حيث يحتل الفريق والذي يتواجد في منطقة المدينة المنورة في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

ولم يشارك فتوح مع نادي الزمالك سوى في أربع مباريات في الموسم الجاري سواء في مسابقة الدوري أو الكونفدرالية، استطاع خلالها أن يصنع هدفًا في البطولة الأفريقية.