"موديست نزل 5 كيلو".. نجم الأهلي السابق: "هتشوفوا مهاجم تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق مفاجأة بشأن أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب ظهوره في المران الأخير للمارد الأحمر في مختار التتش.

وقال الحديدي في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الأهلي سيظهر بشكل مختلف الفترة المقبلة بعد جلسة محمود الخطيب مع مارسيل كولر.

وأضاف، أن مارسيل كولر دخل في تحدي كبير هذا الموسم، ويواجهة مشكلة بسبب ضغط المباريات ما بين دوري ودوري الأبطال وكأس مصر، وكأس العالم للأندية.

وأكد أن الفرنسي موديست خسر من وزنه حوالي 5 كيلو الفترة الأخيرة مع الأهلي، متابعًا: "هتشوفوا مهاجم تاني ومُختلف".