اخبار الرياضه

4 مليون ورحيل لاعب.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة في يناير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل جديدة حول مفاوضات الأهلي مع مسئولي مودرن فيوتشر من أجل ضم عمر كمال عبدالواحد في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال "هشام"، في برنامج "+90"، على قناة "النهار "، إن مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد من الأهلي مقابل بيع عمر كمال عبدالواحد.

وأوضح أن فيوتشر طلب الحصول على خدمات أحد هؤلاء (كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح)، لافتًا إلى أن مسئولي الأهلي وافقوا على اثنين فقط، ورفضوا رحيل نيدفيد مرة أخرى.

وأضاف أن الأهلي يفاضل بين خالد عبدالفتاح وصلاح محسن للبيع في الانتقالات الشتوية، لكن الأقرب للرحيل هو خالد عبدالفتاح، وسوف يتم الاتفاق على رحيله بعد استنفاذ الأهلي عدد الإعارات.

وأشار إلى أن عبدالفتاح سوف يدخل ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد على سبيل البيع النهائي، على أن يتم تقليل قيمة الصفقة المادية في ضم عمر كمال من 7 ملايين إلى 4 ملايين جنيه.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا