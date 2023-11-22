شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول مهدد بالغياب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من اللحاق بمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ورغم أن معلول يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وقد يلحق بمران فريقه الجماعي غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، ولكن موقف مشاركته في مباراة ميدياما قد يكون غامضاً.

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية في المباريات.

وخاض الفريق مباراة ودية أمس على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق، مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما.