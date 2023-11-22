شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يخوض تدريبات مكثفة داخل جيم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد صبحى حارس مرمى الزمالك تدريبات مكثفة داخل جيم النادى بميت عقبة، رغم قرار ايقافه من مجلس ادارة الزمالك ، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.

ونشر محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك فيديو خلال أدائه للتدريبات البدنية داخل صالة الجيم بنادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية بموقع تباد الصور انستجرام.

كشف مصدر مسئول بـ نادى الزمالك إن إيقاف الثلاثى محمد صبحي و أحمد أبو الفتوح و مصطفى الزناري لا يعني حرمانهم من دخول النادى، أو حرمانهم من التدريبات فى الجيم.

وأضاف المصدر أن فتوح وصبحى والزنارى من حقهم التدريب فى الملعب لكن بمفردهم وليس مع الفريق ،حيث أن الإيقاف من المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات أيضا .

وظهر الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، لاعبو الفريق الأول بنادى الزمالك، في مقر القلعة البيضاء اليوم.

وتوجه الثلاثى فتوح وصبحى والزنارى إلى جيم النادى، وخاضوا تدريبات داخل صالة الجيم لمدة ساعة، ثم انصرفوا مغادرين مقر النادى.