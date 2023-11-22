شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح ومحسن الأقرب للدخول فى صفقة انضمام عمر كمال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي خالد عبد الفتاح وصلاح محسن لاعبا الأهلي من الدخول في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ، في الصفقة التبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وتجري المفاوضات بين إدارتي الأهلي ومودرن فيوتشر على انتقال عمر كمال للأهلي نظير انضمام ثنائي من الفريق الأحمر لفيوتشر والأقرب هما عبد الفتاح ومحسن، أو ضم أحدهما مع دفع مبلغ مالي بسيط في حدود 4 مليون جنيه.

وأبدى عمر كمال رغبته في الانتقال للأهلي وتفضيله عن باقي العروض المقدمة من الزمالك وبيراميدز، وهو ما دفع إدارة ناديه للتفاوض مع إدارة الأهلي على بيع اللاعب في الميركاتو الشتوي، لاسيما وأن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادي في يناير باعتبار أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتتضمن المفاوضات بين الناديين أن ينضم اللاعبين على سبيل الإعارة، ولكن تحديد عدد الإعارات من قبل اتحاد الكرة بما لا يتجاوز 7 لاعبين يجعل إدارة الأهلي على انتقال الثنائي أو أحدهما على سبيل البيع النهائي مع وضع بند في عقود للاعبين بأحقيتهما في العودة للأهلي مقابل دفع مالي محدد مسبقا في العقد الثنائي بين إدارة الناديين.

وسبق وقام الأهلي بإعارة 7 لاعبين في بداية الموسم الحالي، وهم محمد ياسر ومحمد مغربي وعمار حمدي ومصطفى البدري ومحمد أشرف ورأفت خليل وأحمد القندوسي، وهو ما يمنعه من إبرام أية إعارات جديدة في يناير المقبل.