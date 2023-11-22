شكرا لقرائتكم خبر عن يامن أشرف بطل الجمهورية في الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق يامن أشرف، لاعب الجمباز بنادي طلائع الجيش الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 7 سنوات، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، بنادي مدينة نصر الرياضي.

وضم الفريق كل من، يامن أشرف رمضان، محمد عمرو، يامن أسامة، كارلوس يوحنا، يوسف أحمد، ياسين محمد، محمد علي، مالك احمد، أحمد محمد، ويونس محمد.

وأعرب الكابتن محمد ربيع، مدرب الفريق، عن سعادته بتحقيق الميداليات الذهبية، مؤكدًا أن الفريق استطاع في وقت قصير أن يتأهل لبطولة الجمهورية للجمباز، بفضل الدعم الذي توفره إدارة نادي طلائع الجيش.

وأشاد ربيع بدور رئيس الجهاز الفني للجمباز أحمد رجب حسين بنادي طلائع الجيش، المدير الفني العقيد محمود سمير إدريس، ومحمد شعبان هنداوي، الذين كان لهم دور فاعلاً في تأهيل اللاعبين لبطولة الجمهورية، وتعهد بأن يواصل الفريق حصد البطولات، موجهًا الشكر لأولياء الأمور، الذين كانوا على قدر المسئولية وتأهيل اللاعبين لحصد البطولات.