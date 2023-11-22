شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعداد الزمالك لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم في المباراة المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي ستقام ببرج العرب بالأسكندرية.

واتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني عدة قرارات فى إطار الاستعداد للفريق الليبى ، و لضمان تحقيق الفوز على الفريق في المباراة المرتقبة .

ومن أبرز الاستعدادات الاستقرار على إقامة معسكر بالإسكندرية قبل المباراة بـ 48 ساعة ، حيث يقام المعسكر الجمعة عقب انتهاء تدريب الفريق بميت عقبة بناءا على رغبة المدير الفنى، والذى قررأيضا خوض التدريبات على فترتين "صباحية ومسائية" فى بعض الأيام.

ولم يفوت معتمد جمال الفرصة ، حيث خاض الزمالك وديتين خلال الأسبوع الماضى، الأولى أمام توت عنخ أمون و الثانية أمام الهلال الليبى وفاز فيهما الأبيض.

كما قام معتمد جمال بتصعيد كل من، محمد صلاح وأيمن الجزار ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للقاء أبوسليم وجاء تصعيد الثنائي وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول، وتعويض غياب تواجد أكثر من لاعب مع منتخبي مصر الأول و الأولمبي.

يذكرأن فريق أبو سليم وصل إلى مصر الأحد الماضى لاقامة معسكر قبل مواجهة الزمالك بأسبوع للتعود على الأجواء