شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تلخص دورى المحترفين بعد مرور 9 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مساء الثلاثاء، الستار على منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين، والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت والتي أثرت على ترتيب الفرق في الجدول والإطاحة بـ3 أجهزة فنية.

ونستعرض 10 معلومات تلخص الجولات التسعة الماضية..

المتصدر: حرس الحدود برصيد 17 نقطة متفوقا على الثلاثى وادى دجلة وبتروجت وغزل المحلة بالأهداف فقط

الأخير: النصر للتعدين برصيد 4 نقاط

الأكثر فوزا: بتروجت وبترول أسيوط بـ5 انتصارات

الأقل فوزا: النجوم والمقاصة وجمهورية شبين والنصر للتعدين بانتصار وحيد

الأكثر هزيمة: النصر للتعدين بـ7 هزائم، بينما حرس الحدود ووادى دجلة بدون هزائم

أقوى هجوم: حرس الحدود بـ17 فوزا

أضعف هجوم: جمهورية شبين بـ4 أهداف

أقوى دفاع: غزل المحلة والسكة الحديد بـ7 أهداف

أضعف دفاع: النصر للتعدين بـ23 هدفا

هداف دورى المحترفين: نانا أنتوى بـ6 أهداف

وشهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.

وقدم 3 مدربين استقالتهم بعد مباريات هذه الجولة وهم أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا، وجمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات، وسامر عبد الرحمن من تدريب فريق القناة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة في دورى المحترفين..

بتروجت 1/ 1 السكة الحديد

أسوان 0/ 0 أبو قير للأسمدة

حرس الحدود 6/ 2 مصر المقاصة

بروكسى 2/ 1 النصر للتعدين

غزل المحلة 2/ 1 لافيينا

جمهورية شبين 1 / 2 راية

دكرنس 1/ 1 طنطا

النجوم 1/ 2 وادى دجلة

الاتصالات 2/ 3 بترول أسيوط

مكادى 2/ 1 القناة