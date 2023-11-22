شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق أمنية الطفل الفلسطينى عبد الرحمن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الطفل الفلسطيني عبد الرحمن في مقر نادى الزمالك بميت عقبة ، بعد استجابة النادى الى أمنية الطفل لمقابلة لاعبى الفريق وعلى رأسهم شيكابالا وزيزو ومحمود علاء، وتواجد الطفل في مقر النادى، مرتديا الشال الفلسطيني.

حيث سبق و اعلن الطفل "عبود "عن تشجيعه لناديه الزمالك وأمنيته في أن يزور الزمالك ويلتقي الثلاثي محمود علاء وأحمد سيد زيزو وشيكابالا، وبالفعل تم التواصل مع الطفل الفلسطيني و تواجد في النادى لمقابلة اللاعبين.

كان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادى كشف في تصريحات تليفزيونية "كلنا سنتواصل مع عبود، وسنكون تحت أمره عند تواجده في مصر".

وأضاف: عبود سيكون متواجد معنا قريبا وسيكون في انتظاره كل اللاعبين وتحديدا اللاعبين الذين ذكر أسمائهم وهم محمود علاء وأحمد سيد زيزو وشيكابالا". وواصل: "سنقدم كل ما لدينا لأشقائنا في فلسطين .. ولن أنسى زيارتي لهم من قبل".