شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد حظر الترامادول بداية من أول يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تذكيرا للرياضيين والعالمين في الحقل الرياضي، بالتأكيد على تطبيق حظر عقار الترامادول بداية من أول يناير 2024.

ونشرت صفحة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عبر فيس بوك، صورة تُعلن من خلالها تطبيق حظر الترامادول بعد إدراجه رسميا في قائمة المواد المحظورة بعد اعتمادها من خلال الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه يجب على أي رياضي يستخدم هذا العقار أن يتوقف عن استخدامه حفاظا على الصحة العامة أولا وحتى لا يقع في المحظور مستقبلا.



وكالة المنشطات

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.