مانشيني: بذلنا جهدًا كبيرًا أمام الأردن.. ونستهدف التأهل لمونديال العالم

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الايطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفنى لمنتخب السعودية، عن سعادته بتحقيق الفوز الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد:" ان لاعبو منتخب السعودية بذلو جهدا كبيرا بمباراة الاردن التى جمعت بين المنتخبين فى اطار الجولة الثانية من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة مونديال العالم".

وتابع:" واجهنا منتخبا قويًا اتوقع ان يكون ضمن المتأهلين للدور المقبل، مشيرا الى ان الفوز يمنحنا الثقة والراحة الكبيرة لتكملة المشوار".

منتخب السعودية يهزم الأردن

حقق منتخب السعودية انتصاره الثاني على التوالى أمام نظيره الاردني بنتيجة هدفين دون رد، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب عمان الدولي ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب السعودية اللاعب صالح الشهري في الدقيقتين 6 ، 30 من عمر المباراة ليقود الأخضر السعودي لاقتناص ثلاثة نقاط هامه فى مشواره نحو التأهل للمونديال.

وتمكن منتخب السعودية من تحقيق فوزا مهما على منتخب باكستان بنتيجة 4 أهداف نظيفة، بالجولة الأولى من التصفيات.

ولعب منتخب السعودية أمام الأردن في تصفيات آسيا بتشكيل ضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: علي البليهي - عون السلولي - حسان تمبكتي

في خط الوسط: معاذ الفقيهي - علي هزازي - عبدالإله المالكي - فيصل الغامدي - سعود عبدالحميد

في الهجوم: صالح الشهري - محمد مران