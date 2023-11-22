ياسر رشاد - القاهرة - تقام غدا مراسم سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة، بمشاركة 16 منتخبًا في النسخة السادسة من البطولة التي ستجرى خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبل.

موعد سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة

وتقرر انطلاق حفل مراسم قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بقاعة البستان بفندق ويندام في الدوحة، العاصمة القطرية.

تصنيف المنتخبات المشاركة ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة

التصنيف الأول:

السعودية، قطر، أوزبكستان، اليابان

التصنيف الثاني:

أستراليا، العراق، فيتنام، وكوريا الجنوبية

التصنيف الثالث:

تايلاند، الأردن، الإمارات، والكويت

التصنيف الرابع:

ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، والصين

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينافس صاحب المرتبة الرابعة في الملحق بمواجهة منتخب من إفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.