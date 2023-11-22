صبحي يُشيد بنتائج رفع الأثقال والوشو كونغ فو ببطولتي العالم بالمكسيك وأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال للناشئين بالمكسيك، ونتائج الوشو كونغ فو ببطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.



حيث أحرزت اللاعبة رحمة أحمد على ثلاث ميداليات برونزية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع ببطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بالمكسيك في وزن81 كجم.



وحصد اللاعب أحمد سمير الميدالية البرونزية، وبطلتنا روبى حسام تفوز بالميدالية الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للوشو كونغ فو المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.