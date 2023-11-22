الأهلي يعلن توفير حافلات مجانية للجماهير لدعم فريق السلة أمام الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الفريق الأحمر إلى الإسكندرية غدًا الخميس، من أجل تشجيع الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.





وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر،، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما أعلن الأهلي حظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وأكدت إدارة الأهلي ، حاجة الفريق للدعم الجماهيري والمؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح الفريق السكندري.

يد الأهلي ..

وعلى صعيد منافسات كرة اليد ، حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة الدوري ، أمس الثلاثاء.

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريقان أداءً قويًّا للغاية على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.‏

وتقدم «رجال يد الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 16-10، واستمر التفوق للفريق، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 28-‏‏25.‏