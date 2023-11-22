نتائج تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهدت فوز منتخب مصر في مباراتيه أمام جيبوتي، وسيراليون.



جاءت نتائج الجولة الأولى على النحو التالي:



فازت غينيا الاستوائية على نامبيا بهدف نظيف فيما تعادلت رواندا مع زيمبابوي سلبيا دون أهداف بينما فازت الكونغو على موريتانيا بهدفين نظيفين، وتعادلت سيراليون مع اثيوبيا دون اهداف، فيما فازت بوروندي على جامبيا بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفازت موزمبيق على بوتسوانا بنتيجة 3-2، فيما انتصرت مصر على جيبوتي بـ6-0، وخسرت كينيا أمام الجابون بنتيجة 2-1، أنتصرت الجزائر أمام الصومال 3-1، وتعادلت نيجيريا مع ليسوثو 1-1، وانجولا مع الرأس الأخضر 0-0.



فيما فازت ليبيا على إسواتيني بهدف نظيف، وانتصرت غينيا على أوغندا بهدفين لهدف، بينما أنتصرت جرز القمر على جمهورية افريقيا الوسطى بنتيجة 4-2، وانتصرت زامبيا على الكونغو بنفس النيتجة فيما فازت مالاوي على ليبيريا بهدف نظيف وانتصرت غانا على مدغشقر بنفس النتيجة.

فيما اكتسحت الكاميرون الموريشيس بثلاث أهداف نظيفة، وساحل العاج أمام السيشيل بـ اهداف نظيفة بينما انتصرت تونس برباعية نظيفة على ساوتومي، وفازت مالي على تشاد بثلاث أهداف مقابل هدف وبوركينا فاسو تعادلت مع غينيا بيساو بهدف لكلاهما، وجنوب أفريقيا فازت على بنين بهدفين لهدف، والنيجر سقطت أمام تنزانيا بهدف نظيف، فيما فازت السنغال على جنوب السودان برباعية نظيفة.





الجولة الثانية



شهدت الجولة الثانية انتصار الجابون على بوروندي 2-1، والجزائر امام موزمبيق 2-0، وتعادلت نيجيريا مع زيمبابوي بهدف لكلاهما، وفوز مصر على سيراليون بهدفين نظيفين، والسودان أمام الكونغو بهدف نظيف.

فيما سقطت جيبوتي أمام غينيا بيساو بهدف نظيف، وانتصرت كوت ديفوار على جامبيا بهدفين نظيفين، وسقطت ليبيريا أمام غينيا الإستوائية بهدف نظيف، فيما انتصرت كينيا على السيشيل بخمس أهداف نظيفة، بينما فازت مدغشقر على تشاد بثلاث أهداف نظيفة، وتعادلت مالي مع افريقيا الوسطة بهدف لكلاهما ، فيما فازت الرأس الأخضر على إسواتيني بهدفين نظيفين، فيما سقطت أوغندا على الصومال بهدف نظيف.



فيما سقطت غينيا أما بوتسوانا 1-0 ، وفازت تونس على مالاوي 1-0، فيما تعادلت بنين مع ليسوثو 0-0، وسقطت جنوب أفريقيا أمام رواندا 2-0 فيما فازت بوركينا فاسو على إثيوبيا 3-0، وتعادلت الكاميرون مع ليبيا 1-1، وانجولا مع الموريشيس 0-0، ونامبيا مع ساوتومي 2-0 وجزر القمر مع غانا 1-0، جنوب السودان مع موريتانا 0-0، وتوجو مع السنغال 0-0، والنيجر فازت على زامبيا 2-1، والمغرب انتصرت على تنزانيا 2-0.

