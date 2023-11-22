شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوفر أوتوبيسات مجانية لنقل جماهيره للإسكندرية ومساندة فريق السلة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري .

يبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر،، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.. الأهلي يحتاج مساندة ومؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح المنافس.