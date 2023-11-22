شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تنسحب من بطولة هونج كونج للاسكواش بسبب الاصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش، إلى الانسحاب من بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش المفتوحة بسبب إصابة القدم، والتي تعرضت لها خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب مشاركتها في بطولة قطر كلاسيك.

وتحمل نوران جوهر بطل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة لعام 2016 – واضطرت نوران إلى الانسحاب من كل من عدة بطولات في الفترة الأخيرة بسبب إصابتها.

ويعني انسحاب جوهر أن حاملة اللقب هانيا الحمامي ستحل محلها باعتبارها المصنفة الثانية.

وفي وقت سابق، أعربت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، عن سعادتها البالغة بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد مشاركة الاسكواش بشكل رسمي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقالت نوران عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، "كانت معركة كبيرة، سعيدة جداً ومتحمسة بعدما تم اعتماد الاسكواش بشكل رسمي للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، أشعر بالفخر بأنه تم اختيارى لتمثيل اللعبة التي أحبها أمام اللجنة الأولمبية أراكم في 2028".