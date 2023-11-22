شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مصطفى شلبى يخوض المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض مصطفى شلبي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك في المباريات الأخيرة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة التدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالنادي، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل ارتباطات الزمالك المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية