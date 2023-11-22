قائمة مميزة تنتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي قائمة مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي ليدخل تاريخ البريميرليج.

يقترب النجم الدولي "صلاح" من دخول العظماء في مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى 149 هدفا في البريميرليج خلال 243 مباراة خاضها في المسابقة رفقة فريقي تشيلسي وليفربول.

يأتي "مو" صلاح في المركز الـ 11 في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، وأصبح على بُعد هدف واحد فقط من أن يصبح ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ المسابقة.

يأتي صلاح خلف نجم ليفربول السابق، مايكل أوين الذي يتفوق على "مو" بفارق هدف وحيد من أن يكون ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ المسابقة.

لدى صلاح فرصة في الوصول لمعادلة رقم مايكل أوين وكتابة التاريخ، عندما يواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

ونجح صلاح في تسجيل 10 أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي، وصنع 4 آخرين ليحتل وصافة الهدافين خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأنضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول قادما من روما في صيف 2017، ويعتبر "مو" أحد أفضل اللاعبين في تاريخ المسابقة الإنجليزية بعد معدلاته التهديفية وتحطيمه للارقام القياسية.

