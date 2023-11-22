مودرن فيوتشر يحسم مصير أحمد عاطف

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذت إدارة نادي مودرن فيوتشر قرارها النهائي بشأن مصير اللاعب أحمد عاطف، بعد تلقيه العديد من العروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن مودرن فيوتشر يرفض خروج مهاجم الفريق أحمد عاطف في الفترة الحالية لاحتياج النادي له في منافساته القادمة.

الأهلي مهتم بأحمد عاطف

كما أكد شبانة أنه على صعيد اللاعبين المصريين هناك بالفعل اهتمام داخل الأهلي بأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر اضافة الى احمد امين اوفا لاعب انبي لمحاولة تدعيم خط هجوم الفريق .

يأتي هذا الاهتمام من القلعة الحمراء وسط الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق وتراجع مستوى صلاح محسن إضافة للمستوى الغير مرضي للجماهير الحمراء من جانب الفرنسي موديست .