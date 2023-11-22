بالأسماء.. الأهلي يقرر رحيل 6 لاعبين في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قائمة الراحلين عن النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل زيادة العدد إلى 6 لاعبين، بناءً على رغبة المدير الفني مارسيل كولر الذي أكد عدم حاجته لخدماتهم.

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن اتساع دائرة عدد المرشحين للرحيل عن القاعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى ستة لاعبين بناء على توصية من كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف شبانة في تصريحات إذاعية أن كولر رحب بإعارة السداسي صلاح محسن وخالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد وحمزة علاء وكريستو ومحمود متولي خلال الميركاتو الشتوي.

أسباب رحيل سداسي الأهلي

وتابع أن رحيل السداسي جاء لأسباب مختلفة سواء لعدم القناعة بالمردود الفني الحالي للبعض و لصعوبة حصول البعض الآخر فرصة كاملة في ظل رغبتهم في خوض المباريات.

وأتم شبانة أن كولر أكد بأن لا يوجد مشكلة في بقائهم مع الفريق في فشل انتقالهم لأي فريق آخر.