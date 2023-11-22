رئيس اتحاد الطائرة: تعاملنا مع اختفاء عقد ثنائي الأهلي وفقاً للائحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للعبة سر نجاح مجلس إدارة الاتحاد يرجع للدعم الكبير الذي يحظى به مجلس الإدارة من قبل الدولة المصرية والقيادية السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الاول للرياضة في مصر .

وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مؤكداً أن النجاح والتفوق يأتي نتيجة عمل مخلص من المنظومة لذلك لابد من توجيه الشكر للدولة المصرية صاحبة الفضل على الجميع.

وقال المهندس ياسر قمر خلال تصريحاته التليفزيونة إن تتويج المنتخب المصري للرجال بلقب كأس الأمم الأفريقية والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

نتيجة لجهود كبيرة مبذولة أيضا من مجلس إدارة الاتحاد منذ تسلم المهمة قبل عامين“.

وأضاف: قمر قائلا علاقة اتحاد الطائرة بالاتحادات الدولي والإفريقي والعربي مميزة كما أن هناك دعم كبير وتعاون بين الاتحادات، بالإضافة إلى نجاح مصر في إستضافة أكثر من بطولة مما أدى إلى وجود احتكاك قوي مع المنتخبات العالمية“.

وتابع: “بالتأكيد كان هناك بعض الاعتراضات من الأندية في بداية خطة المجلس لتغيير نظام المسابقات ولكن هذا النظام حقق نتائج جيدة وأصبح هناك منافسة قوية وشرسة بين جميع الأندية، مما ساهم في رفع مستوى المنتخبات الوطنية وتطويرها“.

وكشف قمر : “أنه بدأ مسيرته الرياضية من بوابة نادي الجزيرة، ويقف على الحياد بين فريقي الأهلي والزمالك وباقي الأندية المصرية.

وأكد قمر أن: “مستوى الكثير من المنتخبات في تطور كبير للغاية، وعلى رأسها منتخب ليبيا الذي ظهر بشكل جيد وقدم أداء مميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية“ التى أقيمت بالقاهرة.

واختتم ياسر قمر حديثه “ أن تعامل مجلس إدارة الاتحاد مع اختفاء عقدي أحمد سعيد ومحمد عادل وفقًا للوائح وأيضا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي“مؤكدا أن دور مجالس إدارات الاتحادات الحفاظ على حقوق كافة الأندية.