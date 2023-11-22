حكم قضائي يحبط رونالدو قبل مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

رفضت محكمة سان فرانشيسكو، الطلب المقدم من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، للحصول على تعويض مالي في القضية الشهيرة ضد الأمريكية كاثرين مايورجا.

ورفضت لجنة قضائية ثلاثية بمحكمة سان فرانشيسكو الجزئية، بشكل رسمي طلب محامي رونالدو بالحصول على تعويض مالي، نظرا لما تعرض له اللاعب من تشويه لصورته.

وكانت مايورجا قد اتهمت النجم اليرتغالي بـ”اغتصابها” عام 2009، بأحد فنادق لاس فيجاس، وهو الأمر الذي ثبت كذبه فيما بعد، حيث قامت القاضية الفيدرالية الأمريكية جينيفر دورسي، بإلغاء القضية رسميًا، في يونيو 2022.

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وطالب محامي رونالدو، الحصول على تعويض مالي، بسبب تشويه صورة اللاعب، حيث قامت المحكمة المختصة، بمراجعة الوثائق، لتصدر قرارها بالرفض بشكل رسمي.

ويستعد رونالدو رفقة النصر لملاقاة نظيره الأخدود في الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي، بعد غدا الجمعة.