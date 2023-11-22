بالأسماء.. 6 لاعبين يرحلون عن الاهلي في يناير

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “إرتفاع دائرة عدد المرشحين للرحيل عن صفوف الاهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم إلى ستة لاعبين، وذلك بناءً على توصية من السويسري مارسيل كولر المدير الفني”.

وتابع: “كولر رحب بإعارة السداسي صلاح محسن وخالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد وحمزة علاء وكريستو ومحمود متولي، لأسباب مختلفة”.

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وأشار إلى أن رحيل سداسي الاهلي جاء بسبب عدم قناعة كولر بالمردود الفني الحالي للبعض، ولصعوبة حصول البعض الآخر فرصة كاملة في ظل رغبتهم في خوض المباريات”.

واختتم: “كولر أكد بأن لا يوجد مشكلة في بقائهم مع الفريق في فشل انتقالهم لأي فريق آخر”.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره ميدياما، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي ضد ميدياما، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.