حقيقة تنازل أوسوريو عن نصف مستحقاته لدى الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة تنازل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن نصف مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وأقال مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الكولمبي أوسوريو، من قيادة الفريق الكروي الأول بسبب سوء النتائج.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت عن التوصل لاتفاق مع أوسوريو، لتسوية مستحقاته المالية، فيما أكد وكيل أعماله أن المدرب الكولومبي تنازل عن نصف المستحقات.

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وقال شبانة، في تصريحات خلال برنامجه “من الآخر”، المذاع عبر راديو “شعبي إف إم”: “إن أوسوريو لم يتنازل عن أي جزء من مستحقاته مثلما أشاع وكيل أعماله”.

وأشار إلى أن أوسوريو، إتفق مع إدارة الأبيض على حصوله على نصف راتبه المتأخر والبالغ ثلاثة أشهر.

واختتم: “سيتم تقسيم النصف الآخر من مستحقات أوسوريو مع الشهرين، والجزائي على أقساط تدفع في مواعيد محددة”.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره أبو سليم، يوم 26 نوفمبر، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وستطلق مباراة الزمالك وأبو سليم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.