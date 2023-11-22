مدرب ميدياما الغاني يتحدى الاهلي قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

علق إيفانز أدوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميدياما الغاني على المواجهة المرتقبة أما النادي الاهلي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الاهلي أمام منافسه ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقال أدوتي في تصريحات لإذاعة “Akoma FM” الغانية أنه يريد الحفاظ على شباكه نظيفة أمام النادي الاهلي في القاهرة إلى جانب تواجد توازن بين الدفاع والهجوم والعودة بدون خسارة.

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وتابع مدرب غانا في تصريحاته ” واث من عدم الخسارة أمام الاهلي في مصر هذا ما أعد عليه اللاعبين لضمان عودتنا إلى غانا بنتيجة إيجابية”.

وأضاف” أعتقد أننا سنصل إلى ربع النهائي بعد مرحلة المجموعات ولكن يجب تأكيد تأهلنا لدور المقبل لأنها مرحلة لتجميع النقاط وليس خروج المغلوب”.