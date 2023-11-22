بايرن ميونيخ ينافس الأندية السعودية لضم نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية في الساعات الماضية عن اقتراب أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المرتبة السادسة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن مدافع نادي مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا رافائيل فاران يمتلك عرضين خلال الميركاتو الشتوي المقبل من نادي بايرن ميونخ الألماني والثاني من المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا: حكم قضائي يحبط رونالدو قبل مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

ويوجد اهتمام قوي من السعودية بالتعاقد مع المدافع الفرنسي حيث سيحصل على زيادة كبيرة في راتبه، لكن فاران حريص على الانضمام إلى الدوري الإيطالي لأنه ينال إعجابه وفقًا لما أكدته الصحيفة.

وشددت الصحيفة أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اريك تين هاج لا يزال متمسكاً ببقاء المدافع الفرنسي لحاجته إلى خدماته في الموسم الحالي.