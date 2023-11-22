ميسي يهاجم شرطة البرازيل ويكشف طبيعة اصابته.. تصريحات مثيرة

علق الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة التانجو أمام نظيره منتخب البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي في تحقيق فوزًا مثيرًا على منافسه البرازيل بهدف دون رد في المواجهة الي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

وشهدت المباراة تأجيل انطلاقها لمدة نصف ساعة تقريبا بسبب أحداث شغب شهدتها المدرجات، حيث أسفرت عن تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.

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وقرر ميسي اصطحاب زملاؤه بالمنتخب الأرجنتيني نحو المدرج الذي تجلس فيه جماهير “التانجو” لمحاولة تهدئة الأجواء مع الأمن.

وقرر لاعبو الأرجنتين المغادرة إلى غرفة الملابس، فيما ظل عناصر المنتخب البرازيلي على أرضية ملعب “ماراكانا”، قبل أن يعود الضيوف مجددًا للعب اللقاء.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية:” لقد شاهدنا كيف كانوا يضربون الناس، كما حدث في نهائي ليبرتادوريس، مرة أخرى يقمعون الناس”.

وتابع نجم إنتر ميامي في حديثه” هناك لاعبو كانوا مع أفراد عائلاتهم في المدرجات، وكنا قلقين والمباراة كانت ثانوية”.

وشدد” توجهنا إلى غرف تبديل الملابس حتى يهدأ كل شيء”.

وعن إصابته،أكد ميسي على شعور بـ الانزعاج العضلي أثناء مشاركته في لقاء البرازيل مشددًا على رغبته في الاستمرار لأنها كانت آخر مباراة له.

وأضاف ميسي” في البداية كنت أشعر بعدم الراحة في جهاز الضمادة، ولم يساعدني ذلك في الإحماء والتهدئة ثم الخروج مرة أخرى”