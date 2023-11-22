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اتحاد الكرة الطائرة يعلق على أزمة مريم مصطفى ودعاء محمد مع الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ياسر قمر عن أزمة ثنائي الأهلي والزمالك مريم مصطفى ودعاء محمد، مشيرا إلى أنه لم يجامل أحد.

قال قمر خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "الاتحاد لم يجامل أحدا في أزمة الثنائي، مريم مصطفى مع الأهلي، دعاء محمد مع الزمالك، قررنا معاقبتهما مع الرجوع لرغبتهما".

أضاف: "بحثت عن مصلحة منتخب مصر بالاستفادة من مريم مصطفى ودعاء محمد، لأنه كان من الصعب عودة أي منهما إلى فريقها السابق، وتواصلت مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ومنحني حق التصرف، لأنه شأن داخلي".

اختتم: "أزمة دعاء محمد مع الزمالك انتهت، لكن أزمة مريم مصطفى مع الأهلي مستمرة".

وبدأت أزمة مريم مصطفى مع الأهلي عندما جدد الفريق تعاقدها لمدة 4 سنوات، لكنها انتقلت بعدها إلى الزمالك وطلبت فسخ التعاقد، لهذا قدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية واتحاد الطائرة، وطعنت اللاعبة بالتزوير في العقد.

وفيما يتعلق بدعاء، فسخت تعاقدها مع الزمالك ووقعت إلى الأهلي، عقب عودتها من إصابة الرباط الصليبي، كما أنها ذكرت أنه لم تحصل على مستحقاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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