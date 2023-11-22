أنمار الحائلي: قررنا بقاء حجازي لأنه لاعب كبير ولا أعرف سبب فشل التعاقد مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أم بي سي أكشن"، عن صفقة فشل التعاقد مع محمد صلاح، وسبب بقاء أحمد حجازي رغم إصابته.

وقال الحائلي: "نادي الهلال والنصر لن يتعاقدوا مع أي لاعب جديد في السنتين المقبلتين، بسبب حصولهم على كامل ميزانيتهم".

وأضاف: "غير صحيح أننا طلبنا 4 لاعبين فقط، ونرى الأندية الأخرى حصلت على 8 لاعبين، وطالبنا بلاعبين عدة مرات لكن وصلنا أنه لا توجد ميزانية خاصة للاتحاد".

وواصل: "أتسائل لماذا برنامج الاستقطابات لم يحقق طلبات نادي الاتحاد الكاملة في جلب اللاعبين".

وعن سبب الإبقاء على أحمد حجازي رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي: قال: "قررنا بقاء حجازي لأنه لاعب كبير وكابتن الفريق، والوقت الذي كان سيغيبه لم يكن طويل بالنسبة لنا".

وفي حديثه للصحافة السعودية اختتم: التزمت الصمت الفترة الماضية، لكن اتمنى الاجابة ماذا حصل في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بخصوص التعاقد مع محمد صلاح، بالإضافة إلى راموس ودي بروين وجوندوجان".