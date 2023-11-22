فقرة خاصة للمهاجمين في مران الزمالك.. واستمرار تأهيل شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بتخصيص فقرة للمهاجمين في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص معتمد جمال على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

وفي المقابل، واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم حيث يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك في المباريات الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.