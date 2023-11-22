المندوه يتبرع بهذا المبلغ لحل أزمة رواتب الموظفين في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر من الزمالك في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" تبرع حسام المندوه، أمين صندوق النادي لصرف رواتب الموظفين.

قال المصدر: "تبرع المندوه بمليون جنيه لنادي الزمالك للمساهمة في صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر".

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 26 نوفمبر 2023.

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